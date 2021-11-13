Светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж (фото, видео)

Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Американская модель и светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж за своего бойфренда - бизнесмена Картера Реума, передает NUR.KZ.

Фотографии и видеозаписи со свадьбы были опубликованы на официальной странице Пэрис в Instagram, на которую подписаны более 16,7 млн человек.

Светская львица опубликовала сразу несколько постов, посвященных этому важному событию.

"Мое навсегда начинается сегодня - 11.11", - написала Хилтон под одной из фотографий.

Помолвка 40-летних Хилтон и Реума состоялась 13 февраля. Это первый официальный брак Пэрис.

Также отметим, что в мае текущего года СМИ сообщали о первой беременности светской львицы. Впрочем, вскоре она опровергла слухи, заявив, что в появлении домыслов виновато ее новое нижнее белье, и пока они с возлюбленным не планируют заводить детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942033-svetskaya-lvitsa-peris-hilton-vyshla-zamuzh-foto-video/