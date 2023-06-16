Супруг Асель Садвакасовой рассказал, какой подарок попросила жена во время обряда "неке"

Магжан Тлеуханов и Асель Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/asselsadvakassova

Супруг актрисы и продюсера Асель Садвакасовой рассказал журналисту Бейбиту Алибекову, что его любимая попросила в качестве махра во время совершения "неке", передает NUR.KZ.

Напомним, несколько дней назад Асель Садвакасова вышла замуж. Избранником актрисы стал Магжан Тлеуханов, который занимается digilal-маркетингом.

Церемония бракосочения прошла скромно, без помпезностей. Молодые люди не только официально зарегистрировали свой брак, но и совершили обряд "неке".

Позже Асель ответила на вопрос о свадьбе, заявив, что планирует устроить торжество.

Журналист Бейбит Алибеков встретился с Магжаном в первый же день после регистрации брака. Он поинтересовался, как чувствует себя молодой мужчина в новом статусе.

"Офигенно, первый день, ну еще непонятно, но уже нравится", - заявил он на видео, которое появилось в ленте Алибекова.

Магжан отметил, что с удовольствием будет носить обручальное кольцо. Он также ответил на вопрос, что попросила Асель в качестве махра (имущество, которое муж-мусульманин выделяет жене при заключении брака - прим. ред.).

"Новый "Гелик" 2023 года", - признался супруг Садвакасовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025121-suprug-asel-sadvakasovoy-rasskazal-kakoy-podarok-poprosila-zhena-vo-vremya-obryada-neke/