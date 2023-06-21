"Аза, будь счастлив": фото экс-бойфренда Ерке Есмахан с Зирузой вызвало обсуждение в Сети

Азамат Зенкаев и Зируза. Фото: instagram.com/xciii.ix.xxviii

Экс-солист Ninety One Азамат Зенкаев, более известный под псевдонимом AZ, выложил в соцсети фото с молодой певицей Зирузой, что вызвало бурное обсуждение фанатов, передает NUR.KZ.

Отметим, что осенью прошлого года AZ и Зируза представили новый клип. Артисты вновь появились вместе, теперь уже на фото, которые разместили в соцсети.

"Это мгновение", - отметил AZ.

Фанаты отреагировали на редкую публикацию Азамата.

"Кажется, между ними что-то есть", "Вообще-то они были бы отличной парой", "Такая красивая пара на самом деле, было бы классно, чтобы и по духу были близки, и понимали друг друга", "Будьте счастливы, вы этого достойны", "Красивые", "Аза, будь счастлив", - отметили пользователи соцсети.

Фото, снятые в тот же день, разместила в своем Instagram и Зируза.

"Что за прекрасный день", - прокомментировала она снимки.

Напомним, осенью 2021 года Ерке Есмахан сообщила о том, что они с AZ расстались. После певец рассказал, как воспринял новость о замужестве бывшей возлюбленной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025753-aza-bud-schastliv-foto-eks-boyfrenda-erke-esmahan-s-ziruzoy-vyzvalo-obsuzhdenie-v-seti/