"Идеальное сочетание": Азамат Зенкаев и Зируза представили новый клип

AZ и Зируза. Фото: instagram.com/ziruza

Отечественные исполнители Зируза и Азамат Зенкаев, более известный как AZ, представили новый клип. Фанаты высоко оценили творческую новинку и заметили, что дуэт получился успешным, передает NUR.KZ.

О премьере клипа Зируза сообщила своим поклонникам в Instagram. Клип на песню Közdı aşytad, снятый в стиле Mood Video, пришелся по душе меломанам. Зируза в клипе снялась в образе прекрасной невесты, неповторим был и образ Азамата, который вновь покорил фанатов своей харизмой.

"Прекрасные", "AZ - краш", "Образы, локации - все так классно, прямо идеально, люблю ваши фиты", "Зируза такая красивая, AZ шикарный", "Как же я долго ждал этого момента, ждем теперь альбома", "Пара года", "Хочется смотреть и смотреть. Приятный голос Зирузы, идеальное сочетание. Все здесь гармонирует. Удачи вам, талантливые", - отреагировали фанаты на страничке Зирузы и в YouTube, где уже можно увидеть новый клип артистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1985874-idealnoe-sochetanie-azamat-zenkaev-i-ziruza-predstavili-novyy-klip/