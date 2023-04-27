"Ревности не было": экс-возлюбленный Ерке Есмахан рассказал, как воспринял ее замужество

Азамат Зенкаев. Фото: instagram.com/xciii.ix.xxviii

29-летний экс-солист Ninety one Азамат Зенкаев, более известный под сценическим псевдонимом AZ, стал гостем программы TALK LIKE. Бывший возлюбленный Ерке Есмахан без утайки ответил на вопросы ведущего Амана Тасыгана.

Напомним, в ноябре 2021 года Ерке Есмахан объявила о расставании с AZ, отметив, что это было ее решение. А в январе этого года певица вышла замуж за молодого артиста по имени Raim.

Ведущий спросил Азамата Зенкаева, как получилось, что он упустил Ерке.

"Это Ерке меня упустила. Я никого не упускал. Это жизнь, она создана из расставаний. Может быть, я не хотел ее удерживать", - заявил он.

Аман Тасыган вспомнил о том, как AZ появился на шоу "Маска", где устроил сюрприз для сидящей в жюри Ерке Есмахан, выступив под маской панды.

"Это же все шоу, все неправда", - отметил рэпер.

Азамат вспомнил о том, как прошла первая встреча с Ерке, а также рассказал, как они расстались.

"Она меня позвала, чтобы я написал ей песню. Так мы встретились с Ерке впервые, чтобы обсудить песню. Она ведь девушка с юмором, мы разговорились, болтали без умолку, так она меня и очаровала.

А последней встречи у нас не было, мы просто разошлись в две стороны, не думая, что расстаемся. Просто ушли и после расстались. Я просто все понял. Скажем так, что я ее звал на последнюю встречу, но она не пришла.

Сейчас я сомневаюсь, что был влюблен, но тогда был в этом уверен. Был влюблен, встречался. Кажется, отношения длились больше года, я не считал. С мамой познакомил. Мама хорошо приняла ее", - рассказал он.

Ведущий поинтересовался, была ли надежда у Азамата, что любовь продлится вечно, а также попросил признаться, кто был инициатором расставания.

"В то время у меня были чувства. Скажем так, что она меня бросила", - ответил Азамат.

AZ также ответил на вопрос, как отнесся к новому роману Ерке и ее замужеству.

"Я хорошо это воспринял, пожелал, чтобы у них все было хорошо. Депрессии и ревности не было. У меня нет времени, чтобы думать и грустить об этом. Многие мне звонили, спрашивали, мол, ты как. Я ответил: "Не несите ерунды, пожалуйста". Жизнь состоит из разлук и встреч, каждый лучше понимает и знает, что ему нужно в его жизни.

Главное, чтобы все было хорошо и все были счастливы. Я рад, что они обрели друг друга и все у них прекрасно. Почему бы не порадоваться за чье-то счастье. Желаю, чтобы их любовь была вечной и крепкой", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018546-revnosti-ne-bylo-eks-vozlyublennyy-erke-esmahan-rasskazal-kak-vosprinyal-ee-zamuzhestvo/