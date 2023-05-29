"Я счастлива": Асель Садвакасова ответила на вопрос о свадьбе

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Актриса и продюсер Асель Садвакасова, заявившая о том, что у нее есть избранник, ответила на вопрос о свадьбе. В программе Revue News она также рассказала, в каких странах планирует пожить.

Ранее мы писали, что Асель Садвакасова впервые показала своего избранника, который младше ее на 10 лет. Актриса высказалась о разнице в возрасте с возлюбленным.

Недавно молодые люди решили покинуть Бали и вернуться в Алматы, Садвакасова также сообщила о том, что они теперь будут жить вместе.

В программе Revue News Асель рассказала о своих планах.

"У меня нет такого плана, что я все лето проведу в Казахстане. Мне хочется пожить в разных странах, потому что каждое путешествие меняет мировоззрение человека. Мне нравятся Дубаи и Америка, поэтому, возможно, что следующими я выберу эти страны", - отметила она.

Актриса заявила, что очень счастлива со своим избранником.

"Сейчас конкретно не могу сказать, когда будет свадьба. Главное, что я счастлива. Сейчас у меня есть пара. Все покажет время, но если будет свадьба, вы узнаете первыми", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022465-ya-schastliva-asel-sadvakasova-otvetila-na-vopros-o-svadbe/