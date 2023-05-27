Редкие архивные кадры из детства показал Димаш Кудайберген (фото, видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выложил в Сеть кадры детских выступлений. Фанаты артиста, как всегда, не поскупились на восторженные комментарии, передает NUR.KZ.

Несколько постов с кадрами из личного архива Димаш Кудайберген выложил на своей официальной странице в Instagram.

В одной из публикаций собраны несколько детских фото артиста. Как сообщил Димаш в подписи к фото, на кадрах ему 11 лет.

Кроме того, артист поделился видеозаписью с выступлением в музыкальной школе, тоже в 11 лет.

В комментариях в обоим постам поклонники казахстанца умилились редким кадрам и в очередной раз восхитились талантом певца.

"Ути-ути жаным", "Талантливый мальчик", "Путь превращения юного таланта в уже во всемирно известную звезду", "Побольше архивных фоток и видео, Димаш, нам ооочень нравится", "Уаууу какие кадры бесценные", "Такой милый Димаш!", "Прическа почти как сейчас", "Уже тогда ты был прекрасен в белом костюме!", "Блистал с детства на сцене", – заявили пользователи в комментариях.

Напомним, несколько дней назад, в день своего 29-летия, Димаш Кудайберген выпустил новый клип с кадрами из личного архива. Композицию он посвятил всем своим поклонникам.

При этом в день рождения артиста, 24 мая, в Нью-Йорке на Таймс-сквер появилось видео с поздравлением.

На огромном экране транслировались фотографии артиста на площади в центральной части Манхэттена. Поклонники Димаша, не скрывая радости, аплодировали и скандировали "Димаш".

Позже стало известно, что музыканта поздравил известный российский композитор Игорь Крутой.

Добавим, что Димаш Кудайберген родился 24 мая 1994 года в Актюбинске (современный Актобе).

При рождении мальчик получил имя Динмухаммед, но в семье первенца стали называть Димаш. У него есть младшая сестра Раушан и брат Абильмансур (Мансур).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022300-redkie-arhivnye-kadry-iz-detstva-pokazal-dimash-kudaybergen-foto-video/