"Жаль, что меня не будет в Чикаго": Ерке Есмахан рассказала, что Raim улетел в США

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно вышедшая замуж, сообщила своим фанатам в Instagram радостную весть о том, что ее супруг Raim отправился с гастролями в Америку, передает NUR.KZ.

Ерке рассказала подписчикам, что сольные концерты Raim пройдут в Америке два дня - 25 и 26 мая. Певец продемонстрирует свое творчество в городах Чикаго и Нью-Йорке. Ерке посетовала, что не смогла сопровождать мужа в поездке, однако она отметила, что мысленно всегда с ним.

"Пусть Аллах даст тебе удачи, сердце мое. Жаль, что меня не будет в Чикаго", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Отметим, что в январе Ерке и Raim сочетались браком по мусульманским традициям, а пару месяцев спустя официально зарегистрировали свои отношения. Молодые люди отказались от пышной свадьбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022047-zhal-chto-menya-ne-budet-v-chikago-erke-esmahan-rasskazala-chto-raim-uletel-v-ssha/