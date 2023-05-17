Ставшая мамой жена Прилучного рассказала, как его дети относятся к их сыну
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Российская актриса Зепюр Брутян рассказала фолловерам в Instagram об участии Павла в родах и об отношении старших детей Прилучного к их сыну, передает NUR.KZ.
Зепюр Брутян две недели назад впервые стала мамой. Однако уже призналась подписчикам, что хочет иметь много детей.
"Чем больше, тем лучше и слаще", - сказала она.
Актриса поделилась, что пока не планирует прибегать к помощи няни, а хочет сама насладиться материнством.
"Пока хочется самой насладиться малышом", - ответила Брутян.
Супруга Прилучного рассказала поклонникам о присутствии Павла во время родов. По мнению актрисы, мужчине не нужно знать все подробности процесса.
"Я считаю, что мужчине не нужно подробно знать и видеть все нюансы. Паша был со мной до и сразу после рождения малыша", - высказалась знаменитость.
Новоиспеченная мамочка также поведала об отношении старших детей Прилучного к новому члену семьи.
"Они мне очень помогают", - сообщила она.
Напомним, летом прошлого года Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу. А в мае этого года стали родителями и назвали сына еврейским именем. Для актрисы это первый ребенок. У Павла есть двое детей от предыдущего брака с Агатой Муцениеце.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020884-stavshaya-mamoy-zhena-priluchnogo-rasskazala-kak-ego-deti-otnosyatsya-k-ih-synu/