Ставшая мамой жена Прилучного рассказала, как его дети относятся к их сыну

Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Российская актриса Зепюр Брутян рассказала фолловерам в Instagram об участии Павла в родах и об отношении старших детей Прилучного к их сыну, передает NUR.KZ.

Зепюр Брутян две недели назад впервые стала мамой. Однако уже призналась подписчикам, что хочет иметь много детей.

"Чем больше, тем лучше и слаще", - сказала она.

Актриса поделилась, что пока не планирует прибегать к помощи няни, а хочет сама насладиться материнством.

"Пока хочется самой насладиться малышом", - ответила Брутян.

Stories Зепюр Брутян. Скриншот: instagram.com/zepyur_brutyan

Супруга Прилучного рассказала поклонникам о присутствии Павла во время родов. По мнению актрисы, мужчине не нужно знать все подробности процесса.

"Я считаю, что мужчине не нужно подробно знать и видеть все нюансы. Паша был со мной до и сразу после рождения малыша", - высказалась знаменитость.

Новоиспеченная мамочка также поведала об отношении старших детей Прилучного к новому члену семьи.

"Они мне очень помогают", - сообщила она.

Stories Зепюр Брутян. Скриншот: instagram.com/zepyur_brutyan

Напомним, летом прошлого года Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу. А в мае этого года стали родителями и назвали сына еврейским именем. Для актрисы это первый ребенок. У Павла есть двое детей от предыдущего брака с Агатой Муцениеце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020884-stavshaya-mamoy-zhena-priluchnogo-rasskazala-kak-ego-deti-otnosyatsya-k-ih-synu/