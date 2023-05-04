Зепюр Брутян и Павел Прилучный назвали сына еврейским именем

Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/bugevuge

Павел Прилучный, недавно ставший отцом в третий раз, показал в Instagram, как встретил супругу после выписки, а также раскрыл имя сына, передает NUR.KZ.

Ставшие в конце апреля родителями, Прилучный и Брутян не стали долго держать интригу и раскрыли имя новорожденного сына.

Павел опубликовал на своей странице в соцсети домашнее фото с супругой и сыном. На фоне украшенной шарами и цветами комнаты, он разместил неоновую надпись со словами: "Добро пожаловать, Микаэль". Стоит отметить, что это древнееврейское имя, означающее "подобен Богу".

"Любимая, спасибо за сына! Семья растет!" - написал актер.

Поклонники поздравили молодых родителей в комментариях, пожелав здоровья малышу.

"Какое красивое имя", "Здоровья красотке Зепюр и сыночку", "Счастья вам и сыночку-ангелочку!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019281-zepyur-brutyan-i-pavel-priluchnyy-nazvali-syna-evreyskim-imenem/