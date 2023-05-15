"Самый фотогеничный малыш": Рианна и A$AP Rocky отметили день рождения сына

Рианна и A$AP Rocky с сыном. Фото: instagram.com/asaprocky

Певица Рианна и американский рэпер A$AP Rocky отметили первый день рождения сына. Молодой отец трогательно поздравил мальчика и опубликовал теплые семейные фотографии в Instagram, передает NUR.KZ.

Долгое время звездные родители скрывали от публики своего первенца. Впервые Рианна показала своего сына в марте этого года, снявшись для обложки журнала British Vogue. На днях малыш отметил свой первый день рождения. По этому случаю отец семейства, рэпер Раким Майерс, известный как A$AP Rocky поделился домашними семейными фотографиями.

"С первым днем рождения моего первенца", - написал A$AP Rocky.

Лучезарный малыш умилил фанатов пары, они отметили, что это самый фотогеничный малыш, а такжеяи поздравили молодых родителей с днем рождения сына.

"Слишком милые ребята", "Никогда не видела такого счастливого ребенка, как будто он уже знает, кто его родители", "Этот малыш всегда улыбается", "До сих пор не могу поверить, что A$AP папа, не говоря уже о РиРи", "Самый фотогеничный малыш", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, в мае прошлого года Рианна впервые стала мамой, а на прошедшем финале Супербоула (финальная игра Национальной футбольной лиги США - прим.ред.) певица рассекретила свою вторую беременность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020603-samyy-fotogenichnyy-malysh-rianna-i-aap-rocky-otmetili-den-rozhdeniya-syna/