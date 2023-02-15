"Муж хочет устроить большой той": Ерке Есмахан рассказала, что готовится к свадьбе
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Певица Ерке Есмахан, вышедшая замуж за молодого певца по имени Raim, рассказала подписчикам в Instagram, когда состоится ее свадьба. По словам Ерке, Raim планирует устроить большой той, передает NUR.KZ.
Ерке спросили, почему она не показывает, как проходят ее будни в качестве келин.
"Я еще не полностью келин. Даст Бог, проведем сначала "сырға салу", "құда түсу", "құдалық", после - "беташар", и уже потом я стану суперкелиншек", - заявила Ерке.
Артистка также ответила, когда состоится их свадьба.
"Даст Бог, этим летом. Я не хотела свадьбы. Но муж хочет устроить большой той. Я сказала "ок", - призналась она.
Любопытные фанаты поинтересовались, что подарил ей Raim на День всех влюбленных.
"Муж улетел в Астану на концерт, ночью должен прилететь в Алматы. Я его жду. Мы ничего друг другу не дарили, однако я уже выбрала то, что он мне подарит", - отметила Ерке.
Певице сделала комплимент ее 18-летняя подписчица. Девушка отметила, что Ерке выглядит, словно ее ровесница.
"Бросьте, ну я не совсем такая", - засмущалась певица.
Напомним, в конце января этого года Ерке Есмахан и Raim заключили брак по мусульманским традициям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009469-muzh-hochet-ustroit-bolshoy-toy-erke-esmahan-rasskazala-chto-gotovitsya-k-svadbe/