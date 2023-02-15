"Муж хочет устроить большой той": Ерке Есмахан рассказала, что готовится к свадьбе

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан, вышедшая замуж за молодого певца по имени Raim, рассказала подписчикам в Instagram, когда состоится ее свадьба. По словам Ерке, Raim планирует устроить большой той, передает NUR.KZ.

Ерке спросили, почему она не показывает, как проходят ее будни в качестве келин.

"Я еще не полностью келин. Даст Бог, проведем сначала "сырға салу", "құда түсу", "құдалық", после - "беташар", и уже потом я стану суперкелиншек", - заявила Ерке.

Артистка также ответила, когда состоится их свадьба.

"Даст Бог, этим летом. Я не хотела свадьбы. Но муж хочет устроить большой той. Я сказала "ок", - призналась она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Любопытные фанаты поинтересовались, что подарил ей Raim на День всех влюбленных.

"Муж улетел в Астану на концерт, ночью должен прилететь в Алматы. Я его жду. Мы ничего друг другу не дарили, однако я уже выбрала то, что он мне подарит", - отметила Ерке.

Певице сделала комплимент ее 18-летняя подписчица. Девушка отметила, что Ерке выглядит, словно ее ровесница.

"Бросьте, ну я не совсем такая", - засмущалась певица.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, в конце января этого года Ерке Есмахан и Raim заключили брак по мусульманским традициям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009469-muzh-hochet-ustroit-bolshoy-toy-erke-esmahan-rasskazala-chto-gotovitsya-k-svadbe/