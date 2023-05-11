"В каждом доме свои секреты": Али Окапов заявил, что не хочет делать шоу из своей жизни

Роза Рымбаева с семьей: instagram.com/aliokapov

Недавно ставший отцом отечественный певец и сын Розы Рымбаевой Али Окапов поделился в Instargam семейными фотографиями и заявил, что не хочет делать реалити-шоу из своей жизни, передает NUR.KZ.

Музыкант признался, что трижды менял свою фамилию по определенным причинам, и заявил, что не хочет делать шоу из собственной жизни.

"Почему Зейн Окапов? Почему Мади Рымбаев? Если честно, я три раза менял фамилию. Было несколько причин. В каждом доме есть свои секреты, у нас тоже есть свои информационные границы. Мы не хотим делать реалити-шоу из нашей жизни", - высказался он.

Он также добавил, что каждый сам вправе принимать собственные решения.

"Почему Окапов? Почему Рымбаев? Так мы решили. И считаем, что это правильно. То есть причина есть. Остальное не имеет значения. Надеемся, вы понимаете. Главное, что мы счастливы", - рассказал певец.

Напомним, ранее Розу Рымбаеву поздравили с рождением внука коллеги по сцене. А позже новоиспеченный отец Али Окапов поблагодарил фанатов за поздравления и показал сына на праздновании его бесик-тоя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020095-v-kazhdom-dome-svoi-sekrety-ali-okapov-zayavil-chto-ne-hochet-delat-shou-iz-svoey-zhizni/