"Прекрасное фото": Нурболат Абдуллин с крохотной дочерью умилил пользователей Казнета

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Отечественный певец Нурболат Абдуллин выложил в соцсети фото с недавно родившейся дочерью. Нежный снимок растрогал пользователей Казнета, которые пожелали малышке счастья, передает NUR.KZ.

Нурболат Абдуллин с недавних пор гордо носит статус трижды отца. Он является папой трех прекрасных дочерей. Артист поделился трогательным снимком с крошечной дочуркой в Instagram. На фото отец и дочь запечатлены спящими, ребенок лежит на груди у отца. Личико девочки прикрыто смайликом в виде цветка.

"Прекрасно, поздравляю! Три дочери! От них вы увидите столько добра", "Отец, у которого есть три дочери, попадает в рай. У нас три девочки и мальчик", "Долгих жизни девочке. Пусть у вас будет еще три сына", "Какое прекрасное фото", - отметили пользователи Казнета.

Отметим, что ранее Нурболат Абдуллин заинтриговал Казнет фото с младенцем. Ставший отцом в третий раз артист рассекретил пол и имя новорожденного ребенка. Певец также растрогал Сеть архивным снимком с женой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018207-prekrasnoe-foto-nurbolat-abdullin-s-krohotnoy-docheryu-umilil-polzovateley-kazneta/