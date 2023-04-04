Нурболат Абдуллин заинтриговал фанатов фото с младенцем

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин заинтриговал пользователей Казнета, появившись с новорожденным малышом на руках. Подписчики поздравили его с рождением третьего ребенка, передает NUR.KZ.

"Один из интереснейших моментов в жизни. Добро пожаловать, 30+. С днем рождения меня", - отметил в своей публикации Нурболат Абдуллин.

На фото артист сидит в салоне автомобиля и держит на руках крохотного малыша. Отметим, что в конце ноября прошлого года певец и его супруга провели гендер-пати, однако так и не раскрыли пол ребенка. Известия о том, что малыш родился еще не было.

Одни подписчики принялись поздравлять Нурболата с днем рождения, другие - с рождением ребенка.

"Поздравляем с появлением на свет малыша! С днем рождения!", "Чей это малыш?", "Его супруга родила в день его рождения", "Супруга давно родила", "Девочка или мальчик?", "Это девочка!", "Нуреке, пусть растет на радость", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015390-nurbolat-abdullin-zaintrigoval-fanatov-foto-s-mladentsem/