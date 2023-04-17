"Такие искренние": Нурболат Абдуллин растрогал Сеть архивным фото с женой

Нурболат Абдуллин с супругой. Фото: instagram.com/faridush_zh

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, недавно ставший отцом в третий раз, показал в Instagram архивное фото из семейного альбома и умилил своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Отметим, что недавно Нурболат Абдуллин рассекретил пол и имя третьего ребенка. Теперь у казахстанского исполнителя три дочери. Артист выложил архивное фото с женой, а также пожелал всем любви и счастья. Теплая фотография растрогала его фанатов.

"Пусть ваши пары будут крепкими, живите хорошо! На внешность не смотрите, в то время был простой телефон, памяти в нем не было, чтобы переснять кадр", - отметил он.

"Ой, я не узнала Нурболата", "У вас такая красивая супруга", "Самое главное, что супруга на фото хорошо получилась", "О, это то время, когда вы еще не носили распахнутую рубашку", "Такие искренние", "Будьте счастливы!" - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017100-takie-iskrennie-nurbolat-abdullin-rastrogal-set-arhivnym-foto-s-zhenoy/