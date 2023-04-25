"Если бы вы знали, какой путь я прошла": Ольга Орлова резко ответила хейтерам

Ольга Орлова с дочерью. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Экс-солистка группы "Блестящие" и телеведущая Ольга Орлова вновь подверглась критике в Instagram со стороны подписчиков в вопросах воспитания дочери, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у телеведущей, кто занимается воспитанием младшей дочери, поскольку, по мнению фолловеров, Ольга постоянно занята личными делами.

"Я занимаюсь всеми! И Анечкой, и старшим сыном, и мужем, и собой успеваю, и на работу каждый день хожу, и с подругами вижусь иногда! И животными своими тоже занимаюсь! И процесс жизнедеятельности организовала так, что у меня и волки сыты, и овцы целы! И даже таким "любителям в чужом глазу соринку увидеть" тоже нашла время ответить", - высказалась Орлова.

Некоторые фолловеры вовсе предположили, что младшая дочь понадобилась певице для "галочки".

"Если бы вы знали, какой путь я прошла, чтобы у меня появилась эта "галочка". Видимо, если ты не рыдаешь в "сторис", люди думают, что тебе все дается по щелчку пальцев. Нет. Не дается! Иначе "галочек" было бы много!" - ответила Ольга.

Stories Ольги Орловой. Скрин: instagram.com/olgaorlova1311

Напомним, в феврале этого года 45-летняя российская певица и телеведущая Ольга Орлова родила дочь. Позже артистка поведала о страхах во время беременности, и рассказала об отношениях с мужем после рождения малышки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018145-esli-by-vy-znali-kakoy-put-ya-proshla-olga-orlova-rezko-otvetila-heyteram/