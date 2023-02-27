45-летняя Ольга Орлова рассказала, как изменились отношения с мужем после рождения дочери

Stories Ольги Орловой. Скрин: instagram.com/olgaorlova1311

Российская телеведущая Ольга Орлова поделилась с подписчиками в Instagram, как восстанавливается после родов, и что произошло в отношениях с мужем после рождения дочери, передает NUR.KZ.

Телезвезда рассказала поклонникам, что практически вернулась в свой идеальный вес, осталось сбросить несколько килограммов. Также артистка пожаловалась, что после родов ее стали беспокоить боли в области ребер.

"Осталось скинуть три-четыре килограмма. И два-три месяца, чтобы зажили швы. Из того, что меня реально беспокоит (в плане боли) - это ребра. Они разошлись во время беременности и теперь сходятся обратно с дикой болью. Я о таком раньше не слышала ни от кого. Но это, к сожалению, редко, но бывает", - призналась Ольга.

Также подписчики поинтересовались, как изменились отношения с мужем после рождения дочери.

"Мы прошли очень непростой путь к рождению Анютки. Наши отношения и до этого были очень наполненными любовью, но после появления дочки мы оба в эйфории от счастья", - поделилась ведущая.

Stories Ольги Орловой. Скрин: instagram.com/olgaorlova1311

Напомним, в феврале этого года 45-летняя телеведущая стала мамой во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010991-45-letnyaya-olga-orlova-rasskazala-kak-izmenilis-otnosheniya-s-muzhem-posle-rozhdeniya-docheri/