"Боль была очень сильная": Ольга Орлова рассказала о восстановлении после родов

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

45-летняя российская телеведущая Ольга Орлова на своей странице в Instagram рассказала подписчикам о восстановлении после родов, передает NUR.KZ.

Телеведущая поведала фолловерам о страхах во время беременности и призналась, что для нее было важно выносить и родить здорового ребенка.

"Все страхи я отгоняла, мне было важно выносить и родить здорового ребенка. Я по натуре не тревожный человек. Я не люблю накручивать себя и не люблю, когда меня накручивают другие", — написала артистка.

Экс-солистка группы "Блестящие" также рассказала, как ей удалось быстро восстановиться после родов.

"Сутки лежала с катетером. На второй день врачи заставляют вставать, поэтому в туалет приходилось идти согнувшись, но самой. Неделю боль была очень сильная. Через две недели стало полегче. Через три недели я села в теплую ванну на пять минут. Это для меня как успокоительное или антидепрессант. Все это при условии, что шов зажил, нет ран и все идет в штатном режиме", — рассказала Орлова.

Stories Ольги Орловой. Скрин: instagram.com/olgaorlova1311

Напомним, в феврале этого года 45-летняя Ольга Орлова родила дочь. Ведущая рассказала о сложностях материнства и о том, как изменились их отношения с мужем после рождения дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012839-bol-byla-ochen-silnaya-olga-orlova-rasskazala-o-vosstanovlenii-posle-rodov/