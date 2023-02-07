45-летняя Ольга Орлова родила дочь после череды хейтерских комментариев

Ольга Орлова с дочерью. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

45-летняя российская певица, экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова родила дочь. Малышка появилась на свет 6 февраля, передает NUR.KZ.

О радостном для их семьи событии Орлова рассказала на своей странице в Instagram. Артистка выложила фото с новорожденной дочерью и сразу озвучила имя, которое выбрала для ребенка.

"Привет, мир! Я - Аня. 6.02.2023", - написала она.

Звездные коллеги, друзья и подписчики Ольги поздравили ее с рождением ребенка.

"Наконец-то, мама тебя очень ждала. Ты умничка, Анютка, ты такая красавица", "Дорогая, поздравляю вас! Здоровья вам, девочки, и счастья. А имя вообще замечательное", "Анечка, мы тебя так долго ждали! С Днем рождения!" - прокомментировали они.

Стоит отметить, что за беременность Орловой пришлось пережить много непростых моментов - хейтеры отказывались верить в ее беременность, будучи уверенными, что живот у артистки накладной. За подругу пришлось вступиться Ксении Бородиной, а сама Ольга предложила подписчикам спор на деньги из-за своего живота. Она пожаловалась, что людям проще поверить в инопланетян, чем в ее беременность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008299-45-letnyaya-olga-orlova-rodila-doch-posle-cheredy-heyterskih-kommentariev/