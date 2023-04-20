"Мое место силы": Жания Джуринская поделилась кадрами поездки в Байконур

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская опубликовала трогательный пост в Instagram и поделилась своими мыслями о недавней поездке на малую родину, передает NUR.KZ.

Актриса посетила родной город, где она родилась и прожила все свое детство. В марте прошлого года актриса потеряла свою бабушку. И именно эта поездка, по словам Жании, помогла понять и принять утрату близких.

"Байконур - мое место силы! Я росла там и часть моей души там осталась. В этом городе живут родные. А в трех часах езды похоронены мои предки, куда недавно я съездила, чтобы наконец-то принять уход дедушки с бабушкой и именно там я все поняла… Мы не брошены ими. Они за нас молятся и нас берегут", - поведала представительница отечественного шоу-бизнеса.

"Такое теплое видео! Жания, это так классно, что у тебя есть место силы", "Для каждого родной дом - это место силы", "Мой любимый город - Байконур", - прокомментировали пользователи соцсети.

Жания также рассказала фолловерам о своих детских комплексах и о ссорах с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017529-moe-mesto-sily-zhaniya-dzhurinskaya-podelilas-kadrami-poezdki-v-baykonur/