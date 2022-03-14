В семье Жании Джуринской случилась трагедия

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

В семье актрисы Жании Джуринской случилась трагедия - ушла ее бабушка. Знаменитость призналась, что ее разрывает боль изнутри, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жания рассказала, что ее бабушка покинула этот мир.

"Ушла моя Софья, моя ажека. Не успели мы опомниться после дедушки, как нас покинула наша бабушка. Свободная, своенравная, своевольная и статная. Знали бы вы, сколько внутри в ней доброты, которую она никогда никому не покажет.

Совсем было неожиданно. Ничего не предвещало. Ушла за мужем, легла на его любимый диван и ровно в то же время, как кукешка, закрыла глаза навсегда. Любовь. А накануне звонила моей маме и рассказывала про свой сон, как с дедом на кухне пили чай", - написала актриса.

Знаменитость поделилась с подписчиками горечью своей утраты.

"Все понимаю, принимаю решение Бога и их, но ничего не могу с собой поделать: иногда так накрывает, будто бабушка с дедушкой меня маленькую оставили где-то в лесу и ушли, а я совсем не знаю, как мне быть, как справиться! Как выйти из этой гущи! Ищу путеводную звезду, но разрывает боль в области груди и горла, которую я на бессознательном уровне прячу от всех и от себя в том числе, но временами ночью моя подушка ее забирает, а утро учит меня жить, взрослеть.

Думаю, одна из причин почему я загружаю себя знаниями о мироздании, чтобы знать, где они. Где мне их найти. Знать, что еще увидимся. Пожалуйста, снитесь мне, укажите на путеводную звезду", - высказалась Жания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1960619-v-seme-zhanii-dzhurinskoy-sluchilas-tragediya/