"До сих пор учусь принятию себя": Жания Джуринская рассказала о детских комплексах

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская призналась подписчикам в Instagram, что в подростковом возрасте имела комплексы, которые сумела побороть, передает NUR.KZ.

Ранее актриса рассказала историю из детства, которая отпечаталась в ее памяти. Жания поборола детские комплексы и полюбила себя.

"Мам, я стесняюсь носить короткое и высокие каблуки, чувствую себя голой и шваброй. Давай возьмем поскромнее", - говорила я в школе.

И всю свою жизнь, и до сих пор учусь принятию себя, своего тела и внешности! Как видите, сейчас я справляюсь на ура. А вы приняли себя?" - спросила своих подписчиков Жания.

"А я думала, у знаменитостей нет комплексов и проблем", "Это самое важное в жизни каждого человека - принятие себя. Полюбить себя такой, какая есть. Это дверь в счастливую жизнь", "Вам грех на внешность жаловаться, куколка", "Этот образ вам особенно идет", - отреагировали фанаты.

Напомним, недавно Жания Джуринская задумалась о втором ребенке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011094-do-sih-por-uchus-prinyatiyu-sebya-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-o-detskih-kompleksah/