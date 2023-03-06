"Натура такая — вспыльчивая": Жания Джуринская рассказала о ссорах с мужем

Жания Джуринская: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская киноактриса Жания Джуринская рассказала поклонникам в Instagram о ссорах с мужем и о том, как справляется со сложными ситуациями, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у актрисы, как она справляется в период сложных ситуаций.

"Спрашиваю себя, зачем это в моем пространстве и чему мне надо здесь научиться, что осознать. Закрываю вторичную выгоду подсознания, и ситуация сама по себе, как правило, решается. Но если видеть проблему большой, она и будет большая, как только ты ее делаешь незначимой, соответственно, она такой и становится. Поэтому я разбираюсь в таких ситуациях в первую очередь в себе и выхожу из игры", — прокомментировала Жания.

Также артистка рассказала поклонникам о ссорах с мужем. По словам Джуринской, в отношениях они с супругом придерживаются принципа обсуждения проблем.

"Я не пытаюсь нас идеализировать, но реально мы не ругаемся, не то чтобы драться. В мою сторону даже "дура" не было сказано им. Один-два раза в год я могу завестись, уж натура такая — вспыльчивая. Это максимум на час. Но стоит Данику (муж Жании - прим. ред.) сказать спокойно: "Мы обещали разговаривать друг с другом, если что-то не устраивает". Я трезвею, потому что понимаю последствия таких скандалов, когда это становится нормой. Этот опыт мы получили из прошлых отношений.

Мы пришли в брак осознанно, по-взрослому и благодарим прошлые токсичные отношения за подаренную мудрость", — призналась актриса.

Stories Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Фолловеры также спросили Жанию, бывали ли в ее жизни периоды безденежья.

"Конечно, я, можно сказать, так всю жизнь прожила. А потом начала искать в себе причины: почему зарабатываю, и в ту же секунду они уходят на какие-то экстренные вещи. Причины нашла. И там куча всего: начиная от отсутствия цели этим деньгам, заканчивая финансовым потолком. Это было давно и я все проработала.

Но недавно у меня закончились карманные деньги, и я так смеялась. "Давненько такого не было", — сказала я. Я даже не переживала, потому что у меня есть убеждения, что я никогда не буду без денег. Они всегда ко мне идут", — ответила отечественная знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011879-natura-takaya-vspylchivaya-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-o-ssorah-s-muzhem/