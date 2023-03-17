"Нежный цветочек": Гульназ Жоланова в свадебном платье растрогала Казнет

Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Отечественная актриса Гульназ Жоланова в свадебном платье растрогала фанатов. Фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса, известная по фильмам "Бизнес по-казахски", "Тараз" и "Аким", очаровала поклонников в образе невесты.

"В любви, из любви и ради любви", — коротко написала Жоланова.

Друзья и фанаты отечественной кинозвезды выразили свое восхищение Гульназ и в комментариях пожелали счастья.

"Гульназка, поздравляю! Будьте счастливы!", "Самая нежная и красивая невеста", "Нежный цветочек", "Безумно красивая! Будьте счастливы", "У вас есть харизма! Счастья вам!", "Гулька, желаю тебе быть счастливой женой, дорогой мамой и доброй невесткой", "Самая красивая, стильная, нежная, милая невеста, просто прелесть! Самое главное, будьте счастливы, чтобы отметить вместе золотую свадьбу", — отреагировали пользователи соцсети.

Ранее, звезда киноэкранов поделилась кадрами своего обряда "сырга салу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2013240-nezhnyy-tsvetochek-gulnaz-zholanova-v-svadebnom-plate-rastrogala-kaznet/