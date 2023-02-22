Актриса Гульназ Жоланова показала свой обряд "сырга салу" (видео)

Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

29-летняя казахстанская актриса Гульназ Жоланова на своей странице в Instagram показала поклонникам, как проходил ее обряд "сырга салу", передает NUR.KZ.

Гульназ опубликовала трогательное видео с прошедшего сватовства. На кадрах невесте надевают сережки. Торжество проходило в городе Актау, об этом рассказала подруга актрисы Ерке Есмахан, которая недавно тоже стала невестой.

Видео взято со страницы Гульназ Жолановой в Instagram

Друзья и поклонники актрисы принялись поздравлять невесту в комментариях.

"Пусть Бог благословит вас обоих на века, пусть судьба тебя балует своей любовью и счастьем", "Какая вы красивая! Будьте счастливы", "Гульназ, вы достойны самого лучшего", "Самая красивая актриса из Центральной Азии", "Женского счастья вам, Гульназ", — написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010337-aktrisa-gulnaz-zholanova-pokazala-svoy-obryad-syrga-salu-video/