"Я не нравлюсь себе в кадре": Макпал Исабекова рассказала о фигуре после родов

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова откровенно рассказала подписчикам в Instagram, что после рождения ребенка ей сложно прийти в идеальную форму, передает NUR.KZ.

Отечественная артистка, призналась, что стала реже фотографироваться, так как не нравится себе в кадре.

"Смотрю сейчас на фото, которые мы сделали на днях и вспоминаю, почему так редко нам удается устроить мне фотосессию. Я не нравлюсь себе в кадре. В своем представлении-то я маленькая, стройненькая, подтянутая, а смотрю на себя и понимаю, что не дружат внутреннее состояние с тем, что имеем на самом деле. Знаю, что нужно принимать и любить себя любой, но только когда ты знаешь, что была и можешь быть лучше, быть в мире с несовершенствами своего тела сложно", - написала она.

Stories Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

По словам Макпал, после рождения сына ей сложно прийти в форму, так как не получается наладить свой режим и питание.

"Взяться за спорт и ограничить себя в питании пока не получается, так как сын на грудном вскармливании. Режим выстроить нет возможности, не хватает дисциплины внутренней. Живу по режиму ребенка. В общем, пытаюсь прийти к согласию сама с собой вот уже девять месяцев. Пока не особо успешно", - откровенно призналась отечественная звезда.

Stories Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Также 39-летняя певица сообщила, что ее фигура сильно изменилась после родов, и нужно много времени на восстановление.

"Тело мое изменилось после родов, но я ему благодарна очень. Оно мне сына выносило и кормит его, и это самая большая ценность. Все можно восстановить, нужно время просто, кому-то больше, кому-то меньше. Мне, видимо, больше", - поделилась артистка.

Напомним, Макпал Исабекова впервые стала мамой в июне прошлого года. Девушка рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения сына, а также поведала поклонникам о послеродовой депрессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015111-ya-ne-nravlyus-sebe-v-kadre-makpal-isabekova-rasskazala-o-figure-posle-rodov/