"Все изменилось тотально": Макпал Исабекова рассказала о своей жизни после рождения сына

Макпал Исабекова. Кадр из видео: instagram.com/tungi_studia

Отечественная певица Макпал Исабекова стала гостьей программы "Түнгі студия" и ответила на вопросы Нурлана Коянбаева, а также его соведущих. Макпал рассказала, чем занимается после рождения сына.

Певица призналась, что наслаждается каждым днем, проведенным со своим малышом, и не собирается нанимать няню.

"Сейчас я сижу дома, смотрю за ребенком. Няни у меня нет. С утра до вечера я занята ребенком. Я не критикую женщин, которые прибегают к услугам няни. Но это мое решение.

Я думаю, что малышу как минимум до года нужна только мама. Я долго ждала этого ребенка, почти 20 лет. Поэтому, только родив, я не могу его оставить няне. Это будет неправильно.

Я хочу сама наблюдать, как он растет, как он меняется с каждым днем. Передо мной не стоит такое условие, что я должна выйти на работу. Слава Богу, у меня есть муж. Я на полном иждивении у мужа. Я не спешу на работу, денег нам хватает.

Для того, чтобы я приняла участие в этой программе из Астаны специально прилетела моя свекровь. Она смотрит за ребенком, пока я здесь", - рассказала певица.

Макпал отметила, что ее жизнь изменилась, когда она стала мамой.

"Все изменилась тотально, глобально. Как только я стала мамой, у меня изменилось отношение ко всем женщинам. Я склоняю голову перед своей мамой. Потому что быть мамой - это ежедневный труд", - заявила она.

Молодая мама не планирует открывать страничку для своего ребенка в соцсети.

"Нет, этого в планах нет. По крайней мере, пока ему не исполнится год. Наш папа не разрешит. Да и я хочу оградить свою личную жизнь от посторонних глаз.

Поэтому не хочу выкладывать фото своей семьи, ребенка. Ну я могу сфотографировать ножку малыша или записать его агукание и поделиться этим в соцсети. И все. Но он такой милый, так и хочется порой показать, посмотрите, мол, какой он, это я его родила", - поведала она.

Ведущие заметили, что Макпал сильно изменилась.

"Сейчас у меня декретная прическа, собрала в хвост и вышла на улицу. Все свое время я посвящаю сыну. 20 лет я выступала на сцене, а сейчас наслаждаюсь материнством, поэтому не спешу снова на сцену. Я уверена, что мои зрители, которые действительно меня любят, подождут", - призналась она.

Напомним, этим летом Макпал Исабекова впервые стала мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997429-vse-izmenilos-totalno-makpal-isabekova-rasskazala-o-svoey-zhizni-posle-rozhdeniya-syna/