"И сейчас, бывает, накрывает": Макпал Исабекова рассказала о послеродовой депресии

Макпал Исабекова с сыном. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова рассказала в своем Instagram-аккаунте о послеродовой депрессии, призналась, чем гордится, и хочет ли вернуться на сцену, передает NUR.KZ.

39-летняя певица поделилась, что после рождения сына столкнулась с послеродовой депрессией. По словам артистки, даже спустя восемь месяцев после родов ее иногда накрывают негативные эмоции.

"Была. И сейчас, бывает, накрывает. Списываю это состояние на усталость, смену режима и образа жизни. Все это нормально для женщины, которая родила. Меняется гормональный фон, а если еще ребенок на грудном вскармливании, то хандры не избежать. Не знаю, почему об этом не принято говорить вслух. По мне, так нужно бить во все колокола и готовить женщину к тому, что так бывает и это не делает ее какой-то не такой", — поведала Макпал.

Также отечественная певица рассказала, что непременно хочет вернуться на сцену.

"Я люблю видеть со сцены ваши счастливые, улыбающиеся лица. Меня вдохновляет это. Ради этого я пою. Я хочу давать радость и любовь", — поделилась артистка.

Stories Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Один из фолловеров поинтересовался у вокалистки, чем она гордится.

"Мне кажется, я давно не испытываю это чувство. По крайней мере, не могу вспомнить, когда в последний раз гордилась собой или своим поступком. Не знаю, что ответить. То ли восприятие себя поменялось, и все, что делаю, принимаю в рамках нормы, то ли ничего грандиозного не делаю, чтобы гордиться", — рассказала Макпал Исабекова.

Певица также добавила, что не считает рождение ребенка предметом гордости.

"Многие пишут, что я - мама, родила сына и этим стоит гордиться. Для меня ребенок — это мое благословение свыше, но никак не моя заслуга. У меня не получается гордиться тем, что по природе своей естественно. Вот когда у меня получится воспитать сына добрым, порядочным человеком, возможно, тогда я буду гордиться собой и то не уверена", — высказала мнение поп-исполнительница.

Stories Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

39-летняя Макпал Исабекова летом прошлого года родила первенца. До недавнего времени артистка скрывала сына от посторонних глаз.

Впервые певица решила показать сына Теодора в День всех влюбленных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012611-i-seychas-byvaet-nakryvaet-makpal-isabekova-rasskazala-o-poslerodovoy-depresii/