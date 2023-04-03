"Такие же обычные, как и мы": Беременная Рианна поделилась трогательными кадрами с сыном (видео)

Рианна с сыном. Фото: instagram.com/badgalriri

Американская певица Рианна продолжает радовать своих поклонников семейными кадрами. Артистка поделилась на странице в Instagram трогательным видео с десятимесячным сыном, передает NUR.KZ.

После дебютной фотосессии сына для обложки британского журнала Vogue Рианна стала чаще делиться с фанатами домашними, семейными видеороликами. РиРи опубликовала короткое видео, на котором мальчик смотрит мультики на руках у звездной мамы и, как пишет сама певица, мешает ей тренироваться.

"Смотрите, кто не хочет, чтобы мама тренировалась", - написала знаменитость.

Поклонников умилило видео, а некоторые из них предположили, что малыш внешне похож на своего отца.

"Как это возможно, что у Рианны есть ребенок, боже мой!", "Он самый милый", "Такие видео напоминают, что знаменитости такие же обычные, как и мы", "Маленький A$AP", "Он такой милый. Выглядит точно, как Рокки", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, в мае прошлого года Риана и A$AP Rocky впервые стали родителями. А на финале Супербоула певица рассекретила свою вторую беременность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015109-takie-zhe-obychnye-kak-i-my-beremennaya-rianna-podelilas-trogatelnymi-kadrami-s-synom-video/