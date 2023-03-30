"Стали еще крепче": Дана Есеева рассказала об отношениях с мужем

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша Дана Есеева поговорила с подписчиками в Instagram и рассказала, какие сейчас у них отношения с мужем, передает NUR.KZ

Подписчики спросили у Даны, как изменились их отношения с мужем после его возвращения домой из-под стражи.

"Поменялись. Стали еще крепче", — ответила женщина.

Также блогерша прокомментировала слухи о токал супруга. По словам Есеевой, в нынешнее время не стоит верить тому, чего сам не видел.

"Если она есть, найдите мне ее, пожалуйста. Домработница нужна как раз. Но лучше не верить тому, что не видели своими глазами. Сейчас время сплетен и интриг, очернять из зависти людей стало нормальным. Просто мало кто понимает, каким уроком это может все вернуться", — прокомментировала Дана.

Stories Даны Есеевой. Скрин: instagram.com/dana_yesseyeva

Напомним, в апреле прошлого года блогер Мейржан Туребаев, подозреваемый в создании финпирамиды, был взят под стражу. Позже по решению суда известного вайнера отпустили под домашний арест. После чего супруга блогера рассказала, как он проводит время в период домашнего ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014711-stali-esche-krepche-dana-eseeva-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-muzhem/