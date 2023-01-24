Дана Есеева показала мужа в домашней обстановке и рассказала о его работе до встречи с ней (фото, видео)

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Блогерша Дана Есеева рассказала, чем занимался ее супруг до встречи с ней, а также показала, как он проводит время в период домашнего ареста, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Дану в Instagram, правда ли, что Мейржан до участия в КВН работал шахтером.

"Нее, шахтером не был. Он был помощником машиниста-экскаваторщика на золотодобывающем руднике", - ответила Есеева.

Она также показала фото мужа, сделанное в 2002 году, за два года до знакомства с ней.

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Другой пользователь соцсети поинтересовался, где сейчас Мейржан.

"Дома. Наверстывает общение с детьми", - ответила Дана.

На кадрах опубликованного ею видео Туребаев играет со своими детьми, которые весело смеются.

Ранее мы писали, что перед Новым годом Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест. Видео встречи Мейржана Туребаева с детьми довело до слез Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006483-dana-eseeva-pokazala-muzha-v-domashney-obstanovke-i-rasskazala-o-ego-rabote-do-vstrechi-s-ney-foto-video/