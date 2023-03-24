Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан на своем концерте (видео)

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно вышедшая замуж, показала в Instagram, какой романтический сюрприз устроил для нее супруг во время своего концерта, передает NUR.KZ.

Ранее Ерке Есмахан рассказала, что их роман с Raim зародился давно, и показала их первое совместное фото, сделанное в 2018 году.

Raim прилюдно подтвердил слова супруги и показал их старые фотографии на большом экране во время своего концерта.

"Я прослезилась, увидев наши снимки, которые были сделаны с 2018 года по настоящее время. Муж, спасибо за сюрприз", - подписала Ерке видео с концерта, которым поделилась в сторис.

Растроганная сюрпризом Ерке нежно обняла и поцеловала мужа на глазах у публики.

Напомним, в январе этого года Ерке Есмахан и Raim поженились по мусульманским обычаям. Raim сделал обращение в Сети, отметив, что они с женой устали от хейта, с котором столкнулись из-за своего романа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013944-raim-ustroil-romanticheskiy-syurpriz-erke-esmahan-na-svoem-kontserte-video/