"Не смогла дать сыну материнской любви": Шахизада рассказала, о чем сожалеет в жизни

Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада стала гостьей программы "Mенің өмірім". Артистка без утайки ответила на вопросы о личной жизни, а также затронула тему ее отношений с сыном.

Шахизада рассказала о том, о чем сейчас очень сильно жалеет.

"Мой сын рос с дедушкой и бабушкой. Я делала карьеру. Мне нужно было встать на ноги, чтобы создать ему хорошие условия, заложить финасовый фундамент.

Моя целью было сделать все, чтобы он смог жить счастливо. Я много работала, помогала родным, обучила сына, женила его, все сделала. Спасибо Аллаху, все это благодаря силе духа, которой он меня наделил. И я всегда была щедра, не отказывала в помощи близким.

Но в одном я ошиблась. Я не смогла дать сыну материнской любви. Мой сын за это на меня был обижен. Даже когда он вырос, его детская обида порой давала о себе знать. Поэтому я сейчас советую своим мадшим сестрам, чтобы они сполна дарили свою любовь детям, а не только их воспитывали", - призналась певица.

Шахизада рассказала, что однажды написала пост на эту тему в соцсети. Артистка не ожидала такой бурной реакции подписчиков, оказалось, что эта проблема есть во многих семьях.

"Было много комментариев, многие со мной делились наболевшим, плакали, писали о своих разочарованиях, делились мудрыми советами.

Моему сыну сейчас 33 года, он стал психологом. Он многое осознал и понял. Сейчас он работает с детьми, которые обижены на своих родителей, помогает им определить свой путь.

Мы с сыном нашли обший язык и желаем лишь одного - чтобы молодые люди не шли по плохому пути, не заблуждались, ведь сейчас так много негативных событий просходит с участием подростков.

У моего сына есть отличные коллеги, они сильные психологи, так что в будущем мы даже проведем прямой эфир на эту тему. Я думаю, это должно вылиться в большой и полезный для людей проект", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008411-ne-smogla-dat-synu-materinskoy-lyubvi-shahizada-rasskazala-o-chem-sozhaleet-v-zhizni/