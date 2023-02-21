"В 45 все по-другому": Ольга Орлова показала редкое фото с дочерью

Ольга Орлова с дочерью. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

45-летняя российская телеведущая Ольга Орлова поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с новорожденной дочерью и рассказала о сложностях материнства, передает NUR.KZ.

Экс-солистка группы "Блестящие" недавно стала мамой во второй раз. Поклонники поинтересовались у звезды о разнице в ощущениях между первыми и вторыми родами.

"В 20 лет, как правило, это дается легко. В 45 — все по-другому. Ты уже не так сентиментален. Разница большая из-за того, что с возрастом мы уже другие, с другим багажом опыта, чувствами, ощущениями и знаниями", — ответила ведущая.

На своей странице в социальной сети артистка опубликовала редкое фото с дочерью.

"Мой розовый бриллиант", — подписала Ольга.

Также певица поделилась с читателями, что придает ей веру в себя. Напомним, что во время беременности артистка неоднократно подвергалась критике со стороны хейтеров.

"Любовь близких, друзей, моих хвостиков. Жизнь, которую живу с удовольствием. Добрые дела, любимая работа, хобби, солнце по утрам, возможность путешествовать. Я знаю, что каждый сегодняшний день я лучше, чем была вчера", - написала Орлова.

Stories Ольги Орловой. Скрин: instagram.com/olgaorlova1311

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010205-v-45-vse-po-drugomu-olga-orlova-pokazala-redkoe-foto-s-docheryu/