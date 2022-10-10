"Мистер и миссис Смит": Камшат Жолдыбаева опубликовала фото с мужчиной

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Казахстанская певица Камшат Жолдыбаева опубликовала несколько фотографий с мужчиной, после которых подписчики принялись желать ей счастья в любви, передает NUR.KZ.

Черно-белые кадры, на которых она и мужчина держат друг друга за волосы, появились в Instagram артистки.

"Если бы это была афиша фильма, какое бы название вы бы дали?" - спросила Камшат.

Подписчики Жолдыбаевой принялись предлагать свои названия для "фильма".

"Жизнь - это не кино", "Убить или любить?!", "Любовь не смотрит на возраст", "Фильм не смотрела - но в глаза: "Если ты меня ненавидишь, я тебя увижу" или "Ненавидишь - не убегай", "Влюбленная тетя!", "Мистер и миссис Смит (Kazakh version)", "Одна любовь на двоих", "Что же мы раньше не встретились?" - прокомментировали они.

А некоторые просто пожелали Камшат и мужчине счастья.

"Я рада за вас! Будьте счастливы", - написала одна из пользователей соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991842-mister-i-missis-smit-kamshat-zholdybaeva-opublikovala-foto-s-muzhchinoy/