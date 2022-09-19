Камшат Жолдыбаева ответила фанатам, почему стала предпочитать закрытые наряды

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная певица Камшат Жолдыбаева ответила на вопрос, почему стала одеваться по-другому. Артистка призналась, что на это повлияли ее внутренние перемены, передает NUR.KZ.

Фанаты заметили, что в последнее время Камшат стала предпочитать закрытые наряды. Сменившей стиль певице поклонники напророчили скорую свадьбу.

Артистку спросили, что стало причиной смены ее стиля. Певица заявила, что на ее внешний облик непосредственно влияют внутренние перемены.

Сторис Камшат Жолдыбаевой. Скрин: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Фанаты также поинтересовались планами артистки и ее убеждениями в жизни.

"Я поняла, что нет неизменных убеждений. Со временем приходят новые понимания, новые взгляды. Я без преувеличений могу сказать, что в моей жизни сейчас сменились приоритеты, многие вещи утратили свою значимость. Что касается моих планов, то я все же придерживаюсь убеждения, что лучше делиться тем, что уже сделано, нежели тем, чего еще нет", - отметила Камшат.

Сторис Камшат Жолдыбаевой. Скрин: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988527-kamshat-zholdybaeva-otvetila-fanatam-pochemu-stala-predpochitat-zakrytye-naryady/