"Похоже, что совершили "неке": фанаты порадовались за Камшат Жолдыбаеву

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная певица Камшат Жолдыбаева заинтриговала своих подписчиков в соцсети, отметив, что у нее был особенный день. Поклонники решили, что экс-солистка "КешYOU" и ее избранник совершили обряд "неке", передает NUR.KZ.

Камшат, с недавнего времени предпочитающая закрытые наряды, вновь появилась с покрытой головой. Отметим, что ранее артистка объяснила, почему ее стиль кардинально изменился.

"Так посмотреть, это просто очередная среда, и все же сегодня особенный день, 16.11.2022. Почему? А у вас какие новости?" - заинтриговала накануне Камшат своих подписчиков в Instagram.

"Видимо, ты собираешься замуж", "Или "неке" провели или собираетесь совершить хадж в Мекку", "Похоже, что совершили "неке", "Все меняет ноябрь?", "Мне кажется, что именно сегодня вы совершили обряд "неке", будьте счастливы", "Беременна?", "У нее глаза сверкают ярче, чем кольцо на пальце", "Кольцо на правой руке", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997578-pohozhe-chto-sovershili-neke-fanaty-poradovalis-za-kamshat-zholdybaevu/