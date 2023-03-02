Казахстанский певец The Limba заинтриговал фанатов, показав свидетельство о браке (фото)

The Limba с избранницей. Фото: instagram.com/thelimba

Казахстанский музыкальный исполнитель The Limba заинтриговал поклонников, опубликовав на странице в Instagram фото документа о заключении брака, передает NUR.KZ.

По данным, указанным в документе, регистрация брака состоялась 20 февраля этого года. Примечательно, что местом регистрации указан Капшагай, хотя в мае прошлого года по указу президента город переименовали в Конаев.

Согласно справке, избранницей музыканта стала Полина Филимонова. Полина — популярный российский кондитер.

После заключения брака невеста решила сохранить свою девичью фамилию.

Stories The Limba. Скрин: instagram.com/thelimba

До недавнего времени Мухаметали Ахметжанов (настоящее имя певца -прим.ред.) неохотно делился подробностями своей личной жизни. Однако в январе этого года The Limba представил поклонникам свою возлюбленную. А позже сделал предложение и подарил невесте дорогое кольцо с камнем в 7,5 карата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011427-kazahstanskiy-pevets-the-limba-zaintrigoval-fanatov-pokazav-svidetelstvo-o-brake-foto/