"Она сказала "да": The Limba заинтриговал фанатов видео с кольцом с камнем в 7,5 карата

The Limba. Фото: instagram.com/thelimba

Казахстанский музыкальный исполнитель The Limba выложил видео, на котором надевает кольцо на палец девушке. Он отметил, что та сказала "да", передает NUR.KZ.

Интригующие кадры Мухаметали Ахметжанов (настоящее имя артиста - прим. ред.) выложил в своем Instagram.

На них он держит кольцо с внушительным сверкающим камнем, а затем надевает его на палец девушке, лицо которой не показано.

"Она сказала "да", - написал The Limba.

В следующем Stories он пояснил, что это кольцо с камнем в 7,5 карата.

Действительно ли артист собрался вступить в брак, он не пояснил. Ранее Мухаметали не делился с подписчиками подробностями своей личной жизни.

Видео взято со страницы The Limba в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004886-ona-skazala-da-the-limba-zaintrigoval-fanatov-video-s-koltsom-s-kamnem-v-75-karata/