Казахстанский музыкант The Limba решил жениться и рассекретил свою избранницу (фото)

The Limba с избранницей. Фото: instagram.com/thelimba

Казахстанский музыкальный исполнитель The Limba рассекретил свою избранницу, с которой решил официально связать свою жизнь, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что The Limba заинтриговал фанатов видео с кольцом, в которое был вставлен камень в 7,5 карата.

А теперь в своем Instagram Мухаметали Ахметжанов (настоящее имя артиста - прим.ред.) показал возлюбленную, сопроводив их фото смайлом в виде сердца между двумя людьми.

Певец не привык афишировать подробности личной жизни, поэтому пост получил большой отклик от подписчиков.

"Какие прекрасные", "Ну наконец-то!", "Да, Limba, достался тебе лакомый кусочек", "Ойбай, мой шок в шоке", "Лимбосик снова станет пухляшем, кажись", "Заманила своими тортами?", "Я знала. Еще когда вы друг другу хейтерские комменты писали", - прокомментировали они.

Кроме того, The Limba показал переписку с известным кондитером Ренатом Агзамовым, в которой заказывает у него свадебный торт. При этом, судя по странице возлюбленной Мухаметали, она сама является кондитером.

Когда состоится свадьба артиста, пока неизвестно.

Stories The Limba. Скрин: instagram.com/thelimba

Между тем, в подкасте от Bugatti Music, который вышел две недели назад, The Limba заявил, что уже женился, после чего остальные участники видео принялись его бурно поздравлять.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005892-kazahstanskiy-muzykant-the-limba-reshil-zhenitsya-i-rassekretil-svoyu-izbrannitsu-foto/