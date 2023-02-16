Жанель Макажан примерила свадебное платье (фото)

Жанель Макажан. Фото: instagram.com/janellemakajan

Казахстанская актриса Жанель Макажан предстала перед фанатами в Instagram в подвенечном платье. В свадебный салон мать двоих детей пришла вместе со своим мужем, передает NUR.KZ.

Напомним, летом 2021 года актрисе Жанель Макажан провели обряд "сырға салу". Жанель рассказала, как сложились отношения ее детей со вторым мужем - молодым актером Абаем Асылханом. Влюбленные провели обряд "неке" в мечети, однако свадьбы у них еще не было.

В сторис Instagram Жанель и Асылхан выложили сегодня фото из свадебного салона.

"Пришли в салон, выбираем платье. Догадались, какое? Верно, свадебное. Хотите увидеть мою реакцию?" - спросил Абай своих подписчиков в соцсети.

Сторис Абая Асылхана. Скрин: instagram.com/abay.asylkhan

Далее он показал, как с открытым ртом наблюдал за появлением Жанель в свадебном наряде.

"День начался с интересного места", - пояснила Жанель в своем сторис, продемонстрировав подписчикам белоснежное платье.

Абай также показал, как он примеряет праздничный костюм.

Сторис Абая Асылхана и Жанель Макажан. Скрин: instagram.com/abay.asylkhan, instagram.com/janellemakajan/

Мы писали ранее, что после паломничества в Мекку Жанель Макажан решила носить хиджаб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009684-zhanel-makazhan-primerila-svadebnoe-plate-foto/