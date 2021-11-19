"Рады тому, какой человек рядом с мамой": Жанель Макажан об отношениях детей с ее мужем

Жанель Макажан и Абай Асылхан. Фото: instagram.com/janellemakajan

Отечественная актриса Жанель Макажан рассказала фанатам, как сложились отношения ее детей с новым мужем. Артистка отметила, что о такой гармонии в семье всегда мечтала, передает NUR.KZ.

34-летняя Жанель Макажан недавно вышла замуж за Абая Асылхана. Актер младше своей супруги на восемь лет. Жанель и Абай не раз признавались, что их чувства очень сильны. В этот раз актриса решила рассказать, как отнеслись дети ко второму браку матери.

"У меня часто спрашивают, как складываются отношения Абая с детьми. Признаюсь честно, дети мне всегда говорили, что называть "папой" они никого не будут. А когда дети познакомились с Абаем, они мне сказали, что очень рады тому, какой человек рядом с мамой.

После "никяха", помню этот момент, доча подошла к Абаю и произнесла: "Папа". А после и Кулмухаммед. В этот момент у нашего папы слезы навернулись, как и у меня.

Дети чувствуют людей. У них с первого знакомства была симпатия к Абаю", - рассказала она на своей страничке в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Актриса призналась, что всегда мечтала о такой семейной идиллии.

"Я всегда в мыслях перематывала моменты семейной жизни. Как вместе проводим выходные, совместные просмотры фильмов, путешествия, совместная готовка блюда, верховая езда, походы в горы, катание на велосипедах и это только начало.

Я просила до мелочей у Всевышнего и визуализировала в карте желаний. Результат не заставляет долго ждать. Представляйте свою идеальную жизнь до мелочей, мечтайте, просите Всевышнего! И верьте, что все сбудется", - отметила она.

Напомним, Жанель Макажан рассказала, как обрела счастье во втором браке. Актрисе также провели обряд "сырға салу". Сам Абай Асылхан ранее рассказывал, как сблизился с детьми жены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943029-rady-tomu-kakoy-chelovek-ryadom-s-mamoy-zhanel-makazhan-ob-otnosheniyah-detey-s-ee-muzhem/