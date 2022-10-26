Жанель Макажан решила носить хиджаб после паломничества в Мекку (видео)

Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Казахстанская актриса Жанель Макажан покрыла голову хиджабом, к такому решению она пришла после паломничества в Мекку. Ее супруг не смог сдержать слез, услышав об этом, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно супруги Абай Асылхан и Жанель Макажан совершили паломничество. Новое видео, записанное в последний день пребывания в Мекке, появилось на страничках Абая и Жанель в Instagram.

Актриса сообщила мужу о своем решении носить хиджаб, находясь рядом с Каабой - мусульманской святыней в Мекке. Услышанное растрогало Абая до слез, ведь это было давней мечтой актера.

Жанель отметила, что это было осознанное решение, к которому она пришла не сразу, но будучи в Мекке ее желание носить хиджаб укрепилось.

Подписчики, в числе которых Молдир Ауелбекова, Жазира Еркин, Асхат Маемиров, Рамазан Амантай и другие представители отечественного шоу-бизнеса, пожелали паре долгой и счастливой жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994381-zhanel-makazhan-reshila-nosit-hidzhab-posle-palomnichestva-v-mekku-video/