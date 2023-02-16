"Люблю наших": отдыхающая в Таиланде Мадлен высказалась о мужчинах

Мадина Мамадалиева. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, известная в Сети под ником Мадлен, поделилась с фолловерами в Instagram, какие мужчины ее привлекают, передает NUR.KZ.

Блогерша рассказала о своих наблюдениях находясь в отпуске в Таиланде и пожаловалась подписчикам, что никто из отдыхающих мужчин даже внешне ее не привлекает.

"Вот столько мужиков тут, а мне даже внешне никто и близко не нравится. Люблю я наших все-таки", - написала Мадлен в Stories Instagram.

Stories Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Личная жизнь Мадины Мамадалиевой всегда волнует поклонников, нередко за спиной девушки ходят разные слухи. Напомним, ранее инстадива заявила о расставании с бойфрендом, а также высказалась, что не собирается тратить время на пустые отношения с соотечественниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009598-lyublyu-nashih-madlen-vyskazalas-o-tayskih-muzhchinah/