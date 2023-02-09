"Обстоятельства вынудили": Мадлен рассказала о расставании с бойфрендом

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева высказалась о своем расставании с парнем. Инстадива заявила, что расстаться их вынудили обстоятельства, передает NUR.KZ.

О закончившемся романе Мадлен спросили в Instagram ее подписчики.

"Я не хочу обсуждать личную жизнь. Обстоятельства вынудили, да и это не было каким-то резким расставанием, все к этому шло давно. Давайте лучше говорить не о прошлом, а о будущем", - написала блогерша.

Мадина также призналась, что 10 лет назад и не мечтала о такой жизни, которую сейчас проживает.

"Я работаю каждый день над тем, как улучшить качество своей жизни", - заявила она.

Сейчас Мадлен полностью устраивает то, как она выглядит.

"Все, что хотела изменить, уже подкорректировала. Больше ничего не хочу менять. Главное - следить за весом и питанием", - прокомментировала инстадива.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008650-obstoyatelstva-vynudili-madlen-rasskazala-o-rasstavanii-s-boyfrendom/