Мадлен рассказала, кто подарил ей квартиру и почему не общается с отцом

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева рассказала подписчикам о непростых отношениях с отцом, также инстадива поведала, кто подарил ей квартиру, передает NUR.KZ.

В своем блоге Мадина ответила на вопросы фолловеров об отце.

"Я не против встречи с отцом, но он мне был нужен, когда я росла. У меня сейчас просто нет времени на это. Я в нем не нуждаюсь. Я выросла без него и мне ок. Если найду время встречусь.

У меня нет травмы. Просто нет времени и желания. Мне не нужны новые родственники. Они развелись, когда мне было пять лет", - заявила Мадлен.

На провокационные вопросы подписчиков в Instagram, кто подарил квартиру, Мадлен ответила, что две свои недвижимости она приобрела на собственные средства.

"И первую, и вторую квартиру я купила на свои средства, заработанные на блоге, но если подарят третью, я не против. Для меня было важно сделать свое жилье самой. Так как это мой уголок, где я должна чувствовать себя безопасно", - ответила блогерша

Также фолловеры поинтересовались, планирует ли Мадина отношения с казахстанцем.

"Я не знаю, что приготовила для меня судьба. Но просто так убивать пару лет на пустые отношения я точно не хочу и не буду. Я лучше посвящу это время и энергию на зарабатывание денег", - написала инстадива.

Stories Мадлен/ Crhby: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009085-madlen-rasskazala-kto-podaril-ey-kvartiru-i-pochemu-ne-obschaetsya-s-ottsom/