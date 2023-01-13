Мадлен: Мужчины тратят на меня большие деньги, они готовы свернуть горы ради меня

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева высказалась о слухах, которые ходят за ее спиной. Она предложила завистникам брать с нее пример, а не поливать грязью, передает NUR.KZ.

"Мне скинули скриншоты экрана, где меня обсуждают девушки, и некоторых из них я знаю, обсуждают в прямых эфирах. Чуть ли не как часто, с кем я там сплю, за сколько. Вот прям (как будто - прим.ред.) вот тут спят у меня на второй части кровати и наблюдают за мной.

Девочки, скажу одно: мы с вами на разных социальных уровнях. И, ну блин, такая жизнь. Это надо уметь так. Если вы не берете мотивацию, то о***рать меня - я от этого не стану меньше зарабатывать, моя жизнь от этого не изменится никак. Мужчины, да, тратят на меня большие деньги, они готовы свернуть горы ради меня. А вам что?" - обратилась Мадина к своим хейтерам в Instagram.

Инстадива заявила, что быть ею - это огромный труд. Она также похвасталась, что в 21 год у нее уже была машина за 100 тысяч евро.

"Быть мной - это труд не одного года. Это прям усердный труд, ежегодный, постоянный, который не зависит от мужчин. Мужчины - это так для меня, награда, я позволяю им хорошо к себе относиться. И вы должны брать мотивацию, а не поливать меня грязью и оправдывать свое ничтожество", - высказалась Мадлен.

Она похвасталась, что часто уже при знакомстве мужчины хотели переписать на нее дом. В этом блогерша видит собственную заслугу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005272-madlen-muzhchiny-tratyat-na-menya-bolshie-dengi-oni-gotovy-svernut-gory-radi-menya/