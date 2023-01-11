"Вам проще поверить в инопланетян": беременная 45-летняя Ольга Орлова отчитала своих хейтеров

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

45-летняя певица Ольга Орлова, ожидающая рождения своего ребенка, отчитала хейтеров за неверие в ее беременность и злые сообщения, передает NUR.KZ.

Ранее Ольга неоднократно демонстрировала сообщения, которые ей пишут некоторые подписчики, подозревающие ее в накладном животе.

В своем Instagram она решила посвятить этой теме отдельный пост.

"Остановите землю, я сойду! Три месяца назад я поделилась в своем профиле своей радостью, рассказала о своей беременности. Огромное количество женщин написали мне о том, что моя новость подарила им надежду на то, что даже после сорока все еще впереди.

Не скрою, я прошла непростой путь (с большим количеством неудач) к тому, чтобы это произошло, но я уверенно шла к своей цели и это того стоило! У меня получилось! Если бы у меня не получилось, я бы воспользовалась услугами суррогатной мамы, я не вижу в этом ничего плохого. И кто знает, возможно, когда-нибудь я еще воспользуюсь этим", - высказалась артистка.

При этом Ольга пожаловалась на большое количество сообщений от хейтеров.

"Столько хейта и желчи, которые посыпались на меня в разных пабликах и в личку, я не могла представить себе даже в своих самых смелых фантазиях. А главное - от кого?! От женщин! От таких же женщин, как и я! Что характерно, не от молодых и глупых, а от женщин в солидном возрасте. Сначала я опешила. Думала, все скоро прекратится, но сейчас понимаю, что это будет до родов и далее.

Хочу обратиться к тем, кто не верит. Вопрос не в том: «Как вам не стыдно хейтить беременную?» А вопрос именно в том: «Почему вы не верите именно мне, и откуда такая уверенность, что мой живот накладной?». Просто потому, что мне 45? Из-за чего столько яда и злости? Мне кажется, что вам проще поверить в инопланетян, чем в то, что можно быть беременной в 45", - добавила певица.

По словам Орловой, ее всегда поражали люди, которые лучше знают, что происходит в ее жизни.

"И тем не менее. Я предложила пари. Назовите сумму (вы же уверены на сто процентов), я вам предоставлю видеодоказательство. Если я вру, деньги ваши. Если вы убедитесь в том, что правда за мной, ваша сумма уйдет на благотворительность в детский фонд на лечение ребенка. Вместе сделаем доброе дело. Куда-то все уверенные сдулись?! Ну где же вы, девчонки? За базар никто не готов ответить", - резюмировала Оля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004856-vam-prosche-poverit-v-inoplanetyan-beremennaya-45-letnyaya-olga-orlova-otchitala-svoih-heyterov/