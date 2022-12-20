Ольга Орлова предложила спор на деньги подозревающим ее в накладном животе

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова высказалась в адрес тех, кто обвиняет ее в имитации беременности и накладном животе. Она выразила сожаление, что "нельзя купить накладные мозги" и подарить их людям, передает NUR.KZ.

Артистке, которую уже неоднократно обвиняли в том, что ее беременность ненастоящая, приходится регулярно отбиваться от хейтеров. Один из подписчиков в Instagram спросил, почему Орлова просто не покажет всем свой живот.

"А с какого перепугу-то? Все беременные должны показывать свой живот, что ли? Я не пойму, почему ко мне-то столько вопросов? А главное - куча всезнаек, что именно у меня он накладной! Жаль, что нельзя купить накладные мозги, а то я бы каждой из этих баб подарила бы", - высказалась Оля.

Она также предложила желающим спор на деньги.

"Все, кто трындят про мой накладной живот, всезнайки только под постами. А как дошло до дела ответить за свои слова, поспорить на деньги, так все заткнулись! Ну раз вы так уверены в своей правоте, спорьте на бабки", - призвала певица.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002277-olga-orlova-predlozhila-spor-na-dengi-podozrevayuschim-ee-v-nakladnom-zhivote/